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07 Ocak 2017 13:32

Karda yem bulamayan kuşların yardımına vatandaş koştu

Karda yem bulamayan kuşların yardımına vatandaş koştu

07 Ocak 2017 13:32

İstanbul’da yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulamayan kuşların yardımına duyarlı bir vatandaş koştu. Kuşları yemleyen vatandaş, İstanbulluları da aynı duyarlılığa davet etti.
İstanbul’da dün akşamdan bu yana devam eden yoğun kar yağışı vatandaşların yanı sıra hayvanları da etkiledi. Her yerin karla kaplanması sebebiyle kuşlar yiyecek bulamadı. Bazı kuşlar soğuktan apartmanların pencere kenarlarına sığınırken bazıları ise yağan karın altında yiyecek bulmaya çalıştı. Kuşların yiyecek bulmaya çalıştığını fark eden Erkan Sezgin isimli bir vatandaş, kuşları yemledi.
Sezgin "Her taraf kar olduğu için kuşlar yiyecek bir şey bulamıyor. Kuşları görünce dayanamadım. Ben de onlara yem alıp attım. Herkesin yapması gerekeni yaptım. Ben yem atınca diğer kuşlarda toplandı. Herkesin yapması gerekiyor. Yemin maliyeti çok yüksek değil" dedi.



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