Kardeşeli Endonezya için acil yardıma devam ediyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi sonucunda 2 binden fazla can kaybı var ve 5 binden fazla insan hala kayıp. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, yaptığı açıklamada; tüm dünyaya seslenerek depremzedelerin yaralarını sarmak ve bir an olsun hüzünlerini dindirebilmek için çalışmalarını bölgede sürdürdüklerini söyledi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından oluşan tsunami adada büyük bir yıkıma ve can kaybına neden oldu. Bölgede son olarak 2 binden fazla can kaybı olduğu ve bu cansız bedenlerin definleri için toplu mezarlar oluşturulduğu biliniyor. Buna ek olarak ise 5 bin insandan fazlası hala kayıp olduğu kaydediliyor.

Bölgeden açıklama yapan Kardeşeli İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, tüm dünyaya seslenerek depremzedelerin yaralarını sarmak ve bir an olsun hüzünlerini dindirebilmek için çalışmalarını bölgede sürdürdüklerini ifade etti.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği olarak bölgede bin 546 aileye yaşam paketi 528 aileye nakdi yardım yaptıklarını dile getiren Muhammedoğlu, "Bölgede acil ihtiyacın devam ediyor ve depremzedelerin yaralarının sarmak için bölgeye daha fazla battaniye, gıda paketi, çadır, hijyen kiti, çocuk paketi ve sarungunda adlı yerel giysiyi içinde bulunduran yaşam paketini ulaştırabilmek için Türk halkına ve tüm dünyaya yardım çağrısını yapıyoruz" dedi.