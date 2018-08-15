Kardeşeli İnsani Yardım Derneği başkanı Ahmet Muhammedoğlu yaptığı açıklamada bu yıl kurban organizasyonlarında önceliği Müslümanların yoğunlukta yaşadığı kriz bölgelerine vereceklerini söyledi.

Muhammedoğlu “Derneğimizin kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek. Bu kapsamda Suriye, Filistin, Somali, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak” dedi.

“Kardeşlik duyguları güçlenecek”

Muhammedoğlu; “Kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucakladıklarını söylerken, dernek olarak bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki müslümanlara ulaştırmakla birlikte, müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Paylaşmak kardeş eli kurban İbadettir ”

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği bu yılki kurban organizasyonunu ‘Paylaşmak kardeş eli kurban ibadettir ‘ sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte Afrika, Asya ve Ortadoğu’da vekaleten kurban kesimi yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Dernek açıklamasına göre Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan iletişim merkezini kurban konusunda bilgi almak ve kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlıyor. Kurban Bayramı sona erene kadar haftanın 7 günü, 08.00-23.00 saatleri arasında hizmet veren iletişim merkezinde görevliler genel olarak kurban kesimiyle ilgili bütün telefonlara cevap veriyor.

Açıklamaya göre kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar yurt içinde 925 TL, yurt dışında ise 675 TL bedelle vekaleten kurban kesim programına bağışta bulunabiliyor. Vekalet yoluyla kurbanlarını kesmek isteyen yurtdışındaki ve yurtiçindeki vatandaşlar, kardeseli.org.tr adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Kardeşeli İnsani Yardım Derneği kurban programına katılabiliyor.

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

Kurbanlıklar Kardeşeli görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınıyor, İslami usullere uygun olarak kesiliyor. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılıyor.Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair videolar ve kısa mesaj ile vekalet sahiplerine iletiliyor.