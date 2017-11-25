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25 Kasım 2017 18:47

Kardeşinin beşiğini yaktı, ev küle döndü

Esenyurt’ta oyun oynarken kardeşinin içinde bulunduğu beşiği yaktığı iddia edilen çocuk 2 dairenin tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Kardeşinin beşiğini yaktı, ev küle döndü

25 Kasım 2017 18:47


Yangın, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir binada çıktı. İddiaya göre, anne mutfakta ev işleriyle uğraşırken, 3 yaşlarındaki oğlu ise kardeşinin içinde bulunduğu beşiği yaktı. Yangın kısa sürede büyürken annenin erken fark etmesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Anne çocuklarını alarak daireden çıkarken, vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler sık bir şekilde yapılan binalar arasında kalan daireye müdahale etmekte zorlandı. Yangın söndürülürken çocukların tedavisi ise olay yerine gelen ambulans içerisinde yapıldı. Anne ise gözyaşları içerisinde çocuklarının tedavisini izledi.


Yangını gören bir vatandaş yaşananları aktararak, “Yangın çıktığını fark ettik. Daha sonra aldığımız duyumlara göre evde 3 tane küçük çocuk varmış. Kimisi beşiğin yandığını söylüyor. En azından içimiz rahat evden çıkmışlar” dedi.


Yangın çıkan evdeki kadının bir akrabası ise, “Beşikten çıkmış. Beşik yanmış annesi mutfaktaymış. Beşik tutuşunca su dökmüş. Ama tutuşmuş. Kibritle çakmakla tutuşturmuş” diye konuştu.




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