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08 Ocak 2017 09:35

Kardeşlik tırları Halep için yola çıkarıldı

Kardeşlik tırları Halep için yola çıkarıldı

08 Ocak 2017 09:35

Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle Halep kentinde yardıma ihtiyacı olan sivil vatandaşlar için 11 tır insani yardım malzemesi, soğuk hava şartlarına aldırış edilmeden Sancaktepe’den Halep’e ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.
Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe Göçmenler Derneği, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Kızılay ve Sancaktepe İmam-Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMMDER) ile Hayrat Vakfı Suriye’de yıllardır devam eden iç savaş sebebiyle Halep kentinde yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak 11 tır insani yardım malzemesi hazırladı. Yardım malzemelerinin yola çıkarılması için Yenidoğan Dörtyol mevkiinde düzenlenen törene Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yoğun kar yağışına rağmen çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Erdem, törende Suriye’deki insanlık dramının sona erdirilmesi ve sivillerin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ardından içerisinde 20 ton gıda malzemesi, 60 ton un, çok sayıda bebe bisküvisi, kıyafet ve battaniyenin bulunduğu 11 tır Halep’e ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

"Bütün zulüm eden zalimleri lanetliyoruz"
Halep’teki sivil vatandaşların ihtiyaçları için geçen hafta da 4 tır gönderdiklerini ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Tırlarda ağırlıklı olarak un, battaniye, kıyafet ve gıda malzemeleri var. Halep’ten 50 binin üzerinde Müslüman kardeşlerimiz bizim topraklarımıza geçiş yaptı. Şu anda Gaziantep, Hatay bölgesinde kamplarda barınıyorlar. Çok sayıda vakıf ve derneğimizin, gönüllü kuruluşlarımızın da katkısıyla 11 tır malzemeyi şu anda yollamış olduk. Diyoruz ki Cenab-ı Hak mağdur insanlara kısa süre içerisinde kendi topraklarına dönmeyi huzur ve varlık içinde yaşamayı nasip eylesin. Bütün zulmeden zalimleri lanetliyoruz” dedi.



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