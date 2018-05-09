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09 Mayıs 2018 12:52

Kargocular yükledi, hırsızlar çaldı

İstanbul’un 6 ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan suç makinesi hırsızlar rezidansta kıskıvrak yakalandı.

Kargocular yükledi, hırsızlar çaldı

09 Mayıs 2018 12:52

Şüphelilerin jammer ile lüks araçları çaldıkları ve bu araçlarla kargo şirketlerindeki kolileri çaldıkları o anlar kameralara yansıdı.


Maltepe’de geçtiğimiz 18 Ocak 2018 günü A.B.’nin içinde cep telefonu bulunan kargo paketinin kargo şirketinden çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede 2 hırsızın kargo aracından koliler indirilirken sonra telefon kolilerini çaldıkları ve kendi araçlarına yükledikleri tespit edildi.



Lüks araç çalıp 16 ayrı hırsızlık olayına karışmışlar


Bunun üzerine ekipler, eşkallerini belirledikleri hırsızların kimlikleri de tespit etti. Yapılan incelemede 2 hırsızın Şişli’de lüks bir aracı çaldıkları ve 16 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Hırsızların gözlerine kestirdikleri araçları takip ettikleri, sürücü park ettiği sırada jammer cihazını devreye soktukları ve kilitlenmeyen aracı da sürücü araçtan uzaklaştıktan sonra çaldıkları anlaşıldı. Yaşanan bu hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Rezidansta yakalandılar


Hırsızlardan Barbaros Abdi’nin (42) kesinleşmiş 3 yıl 4 ay, Ülker Çevik’in (42) ise 5 yıl 4 ay hapis cezalarının bulunduğu belirlendi. 2 hırsızın 16 hırsızlık olayı dışında emniyette 2 iş yeri, 6 otodan hırsızlık, 5 plaka sahteciliği, 2 evden hırsızlık, 2 oto hırsızlığı, Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet ve sahtecilikten kayıtları olduğu anlaşıldı.


Polis, 2 hırsızın Başakşehir’de bir kargo şirketinde yükleme yapılırken içlerinde cep telefonu bulunan kolileri çaldıkları görüntülere de ulaştı. Ekipler, hırsızın Esenyurt’ta bir rezidansta kaldıklarını belirledi. Rezidans dairesine düzenlenen operasyonda, Abdi ve Çevik yakalandı.


Aramalarda, 3 sahte plaka, 5 araç anahtarı, jammer, tabanca, 25 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, 5 mermi ele geçti. Rezidansın otoparkında çalarak kullandıkları otomobil de ele geçti. Hırsızların kaldığı evde ele geçen cep telefonlarının imei numaraları değiştirilemediğinden satamadıkları belirtildi. Abdi ve Çevik, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.




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