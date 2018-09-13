Kargolar artık drone ile gönderilecek

SAHA EXPO Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkan kargo drone kısa süre sonra kargo taşımaya başlayacak.

Teknolojinin her geçen gün değiştiği ve geliştiği günümüzde artık kargo taşımacılığı da farklı bir boyut kazanıyor. Milli teknolojinin öneminin giderek arttığı bu günlerde savunmada kullanılan yerli üretim dronelar farklı alanlarda kullanılmaya başlıyor. Üst düzey güvenlik önlemleriyle donatılan kargo drone ile hem insan gücünden tasarruf edilecek hem kargolar hızlı bir şekilde sahiplerine ulaştırılacak.

Posta, ve Telgraf Teşkilatı ( PTT), Milli mühendislerle hayata geçirdiği proje ile kargoları drone ile taşıyacak. Büyük oranda yerli ürün kullanılarak üretilen kargo drone SAHA EXPO Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı'nda yerini aldı.

Projenin detaylarına ilişkin bilgiler veren Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Proje ve İş geliştirme Yönetici Yakup Emre Akalın," Biz Firma olarak Havacılık Verileri Teknolojiler Şirketi zaten insansız hava ve kara sistemleri yapmaya ve geliştirmeye ve yerli olarak üretmeye kabiliyeti olan bir şirket. Bu kabiliyetimizi çok farklı alanlarda değerlendirmek istedik. Bu noktada PTT'nin teknoloji işleriyle ilgilenen dairesiyle birlikte ilk aşamada bu ürünü geliştirdik. Şuan aktif olarak kullanılmıyor ama çalışır bir şekilde ürettiğimiz bu ürün yakın zamanda , kısa mesafelerdeki paket kargo dağıtımını kolaylaştıracak bir sistem haline gelecek. Bu dronelar bir merkezden otonom olarak kontrol edilebilecek. Yani bir kumanda kolu olmadan sürücüsüz kontrol edilebilen sistemler. Bu dronelar için siz görev tanımlıyorsunuz. Tanımlanan görev ışığında göndermek istediğiniz paketi belirlediğiniz noktalara ulaştırıyor. Oradan paket sahibinin almasını sağlıyor. Evine tekrar dönebilme durumları olduğu için tek noktada kontrollü olarak dağıtımlar gerçekleştirilebiliyor" dedi.