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07 Ocak 2017 16:51

Karikatürist Salih Memecan çocuklarla buluştu

Karikatürist Salih Memecan çocuklarla buluştu

07 Ocak 2017 16:51

Ünlü karikatürist Salih Memecan, Zeytinburnu’nda çocuklarla buluştu. Çocuklara karikatürle ilgili bilgi veren Memecan, “Onların da çizebileceği, çizebilmenin zor bir şey olmadığı, hayatı çok kolaylaştıracağı, nasıl çizebileceklerini anlatıyorum. Onlara cesaret veriyorum, heveslendirmeyi sağlıyorum” dedi.
Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı Bilgi Evleri bünyesinde gerçekleştirilen ‘Gençlerle Baş Başa Sohbet’ adlı söyleşi programına ünlü karikatürist Salih Memecan katıldı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi programında çocuklarla buluşan Memecan, karikatür çizimleri hakkında bilgi verdi. Çocukların sorularını da yanıtlayan Memecan, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Programa katılan öğrencilerden Ebrar Sena Baydilli, “Hocamız bu kar kış gününde bizim yanımıza geldi. Birazdan kitaplarımızı imzalatacağız. Hocamız bize hep karikatür çizmemizi, pes etmememizi söyledi. Bizlerin boş günlerde uzun süre televizyon izlemememizi, karikatür çizmemizi ve kitap okumamız gerektiğini söyledi” dedi.
Semih Çalışkan isimli bir öğrenci ise, “Bugün yazar Salih Memecan bizlere bir söyleşi yaptı. Söyleşisinde bize karikatürlerden bahsetti. Bize, karikatür çizmemizi ve karikatürle kendi hayatının nasıl değiştiğini anlattı. Bizim için hayatımızda karikatürün ne kadar önemli olduğunu, nerelerde kullanmamız gerektiğini, kullanacaksak nelerin olabileceğini öğretti. Bizde bunu öğrenerek karikatürler çizdik. Bize karikatür çizmeyi öğretti. Hayatından bilgiler verdi. ‘Limon ve Zeytin’ kitabıyla ilgili tanıtım yaptı. Kitabın yeni serisinin olacağının müjdesini verdi” ifadelerini kullandı.

“Onlara cesaret veriyorum, heveslendirmeyi sağlıyorum”
Çocukların karikatürlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Salih Memecan, “Karikatürün geleceği tabi ki de var. Daha doğrusu çizebilme becerisinin büyük geleceği var. Bilgisayar teknolojisi geliştikçe, sosyal medya geliştikçe millet emojiler kullanmaya başladı. Yani kendini çizimlerle ifade ediyor. Kendini çizgi ile ifade etmek hep daha fazla kolaylık ve özellik sağlamıştır. Çocuklara anlattıklarımsa, onların da çizebileceği, çizebilmenin zor bir şey olmadığı, hayatı çok kolaylaştıracağı, nasıl çizebileceklerini anlatıyorum. Onlara cesaret veriyorum, heveslendirmeyi sağlıyorum” diye konuştu.
Teknolojinin karikatür dünyasını da etkilediğine de değinen Salih Memecan, “Çizim daha da popülerleşti. 3 5 tane karikatürist vardı ve gazetelere karikatür çiziyordu. Bir tek onları görüyorduk. Şimdi çizebilen herkes, kendi çizimlerini belli bir gruba internet aracılığıyla gösterme imkanı var. Eskiden kağıt kalemle çizerdik. Sulu boya ile boyardık. Şimdi bilgisayarla boyamaya başladık. Sonra kağıt yerine bilgisayarlarla ve tabletlerle çizmeye başladık. Bunun kolaylığı hem daha temiz olması, pratik ve kolay olması. Daha rahat arşivlenebiliyor ve paylaşılabiliyor” dedi.
Program sonrası, çocuklara ‘Robot Roli’ kitabını dağıtan ve imzalayan Memecan, çocuklara teşekkür ederek salondan ayrıldı.



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