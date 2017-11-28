Karın ağrısı deyip geçmeyin

Dr. A. Kerim Özakay, karın ağrısının birçok nedeni olduğunu söyledi.

Özellikle ani başlayan karın ağrılarında mutlaka hekime danışılması ve danışılmadan ağrı kesici ilaç alınmaması gerektiğini ifade eden Op.Dr. Özakay, karın ağrısının önemli bir bulgu olabileceğini belirterek birçok önemli noktanın altını çizdi.

Op. Dr. A. Kerim Özakay, "Kaburgaların alt kenarından başlayıp kasıklara kadar olan vücut bölümünün ağrılı durumlarına kısaca karın ağrısı denir. Karın ağrısı karın boşluğundaki organların hastalıklarından kaynaklanabileceği gibi karın boşluğu dışındaki organların hastalıklarında yansıyan ağrı şeklinde de oluşabilir. Karın ağrısı yapan durum ve hastalıklar oldukça fazladır. Basit bir üşütmeden, gıda zehirlenmesinden, ameliyat gerektiren ciddi hastalıklara kadar çok sayıda karın ağrısı sebebi vardır. Örneğin, kalp krizinde ya da akciğerlerin iltihaplı hastalıklarında karın ağrısı gözlemlenebilir" dedi.

“Hafif ama sürekli ağrı kanseri, küçük şiddetli ağrı böbrek taşını işaret edebilir”

Karın ağrısı yapan hastalıklarının "Akut" (ani başlangıçlı) karın ağrısına sebep olan hastalıklar ve Kronik (uzun süren, tekrarlayan) karın ağrısına sebep olan hastalıklar olarak kabaca ikiye ayrıldığını dile getiren Özakay, "Akut karın ağrısına sebep olan hastalıklara Apandisit ve böbrek taşı düşürmeyi, kronik karın ağrısına sebep olan hastalıklara da safra kesesi taşları, on iki parmak bağırsağı ülserini örnek verebiliriz. Her karın ağrısının altından ciddi bir hastalık çıkmayabilir. Ağrı sebeplerini araştırırken pek çok değişkeni değerlendirmek gerekir. Kişinin yaşı, cinsiyeti, ağrının yeri, süresi, beraberindeki şikayetler, var olan başka hastalıklar, tetkik sonuçları önemlidir. Tek başına ağrı teşhis için yeterli değildir. Hafif ama sürekli bir ağrının altından mide kanseri gibi ciddi bir hastalık çıkabileceği gibi şiddetli, kıvrandırıcı bir ağrı küçük bir böbrek taşı sebebiyle olabilir" açıklamasında bulundu.

Ağrıya ateş, kusma, genel durum bozukluğu, gaz ve gaita çıkaramama eşlik etmiyorsa, gelip geçici gaz sıkışması şeklinde ağrılar çok sık tekrarlamıyorsa ve ağrı hafif, kısa süreli ve yandaş şikayetleri yoksa korku duyulmasına gerek olmadığını kaydeden Op.Dr. Özakay, hangi tip karın ağrısında endişe duyulması gerektiğini ise şöyle sıraladı:

“Ağrının yanında ateş, bulantı, kusma, ishal, kanama, kabızlık gibi yandaş şikayetler varsa,

Ani başlayıp giderek şiddetlenen geçmeyen ağrılarda,

Ağrı hafif bile olsa çok uzun süren (günler, haftalar süren ağrılar) ağrılarda.”

Bu belirtileri gözlemleyen hastaların kesinlikle hekime başvurması gerektiğini vurgulayan Op.Dr. A. Kerim Özakay, "Bazen saatler kaybetmek tedavide ciddi sorunlara yol açar. Mesela delinmiş ülser durumunda acilen hasta ameliyat edilmelidir. Kural olarak karın ağrısının sebebini tam olarak belirlemeden ağrı kesici kullanmayı önermiyoruz. Bu konuda en sık karşılaştığımız olumsuz örnek apandisit olan kişilerdir. Apandisit ilk başladığında ağrı belirsiz olduğundan ya hekim tarafından ya da hasta kendisi ağrı kesici alır. Hastanın ağrısı kesilir ama apandisit iltihabı da alttan ilerlemeye devam eder. Sonunda bu hastalar gecikmiş olarak, bazen patlamış apandisit olarak hekimin karşısına gelirler" ifadelerini kullandı.

“En sık görülen karın ağrısı sebebi safra kesesi taşı”

Karın ağrısında en çok dikkat çekilmek istenen noktanın hemen ağrı kesici ilacın alınmaması olduğunu belirten Op.Dr. Özakay, “Belki basit bir gıda hazımsızlığı veya soğuk algınlığıdır. Ama şiddetli, birkaç saat geçmesine rağmen dinmeyen bir ağrı varsa, ağrı ile birlikte kişiyi günlük hayatından alıkoyan şikâyetleri varsa hekime başvurulmalıdır. Erişkinlerde en sık görülen karın ağrısı sebeplerinin başında kadınlarda jinekolojik kaynaklı ağrılar, erkeklerde mide ve bağırsak hastalıklarına bağlı ağrılar gelir. Kadınlar da ikinci sırada safra kesesi taşlarına bağlı ağrılarla karşılaşılıyor. Çocuklar da ise en sık bazı bakterileri ve parazitlerin neden olduğu mide ve bağırsak hastalıkları nedeniyle karın ağrısı görülüyor” diye konuştu.

İhmal edilen ve uzun süren karın ağrılarında en tehlikeli durumun karın içi organlarının kanseri olduğunu anlatan Op.Dr. Özakay, “Eğer karın ağrısı sebebiyle bir uzmana muayene olmak gerekirse çocuklar için çocuk hastalıkları uzmanına, yetişkinler için de genel cerrahi uzmanına muayene olmak gerekir. Çok evhamlı kişiler, hastalık hastalığı olan kişiler, bazı ilaç alışkanlığı olan kişiler, hastalık taklidi yapanlar ve en sık da psikosomatik rahatsızlığı olanlar karın ağrısından yakınırlar. Mesela ailesinde bağırsak kanseri görülmüş kişiler en ufak karın şikayetinde ağrı var diye doktora başvurur" şeklinde konuştu.