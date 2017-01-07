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07 Ocak 2017 15:37

Karın keyfini kayarak çıkardılar

Karın keyfini kayarak çıkardılar

07 Ocak 2017 15:37

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren yağan kar kent merkezinde etkili olurken, karın keyfini ise gençler çıkardı.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı sürücüleri ve yayaları olumsuz etkilerken, kötü hava koşullarının tadını ise gençler çıkardı. Haftasonu olması nedeniyle parklara akın eden gençler, karda oynamanın ve kaymanın keyfini çıkardı.
Kar yağışı nedeniyle arabaların üzerini temizleyen bazı vatandaşlar güçlük çekerken, havanın soğuk olması nedeniyle bazı çatılardan buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü.



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