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Karısını çocuklarının gözü önünde yüzünden bıçakladı

Esenyurt’ta bir kişi, daha önce defalarca tartıştığı iddia edilen karısını çocuklarının gözü önünde yüzünden bıçakladı.

Esenyurt'ta bir kişi, daha önce defalarca tartıştığı iddia edilen karısını çocuklarının gözü önünde yüzünden bıçakladı.


Olay, saat 12.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen öfkeli adam, bıçakla evin kapısına dayandı. Kapının geç açılmasına da öfkelenen şahıs, çocuklarının yanında karısını yüzünden bıçaklayarak kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma yaparken, yaralı kadın ise hastaneye sevk edildi.

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