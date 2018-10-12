İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karısını vuran zanlıdan pişkin cevap: "İnsan onuru için yaşar"

Küçükçekmece’de eşini vuran M.

Küçükçekmece'de eşini vuran M.Y. karakol çıkışı kendisine soru soran gazetecilere saldırdı ve neden eşinizi vurdunuz sorusuna "İnsan onuru için yaşar" cevabını verdi.


Olay, geçtiğimiz günlerde Atakent Mahallesi'nde meydana gelmişti. Eşini oturduğu sitenin önünde vuran şüpheli, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt'ta yakalandı. Şüpheli şahıs karakol çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Şüpheli M.Y. 'eşinizi neden vurdunuz' sorusuna ise pişkin bir şekilde cevap vererek, "İnsan onuru için yaşar, o bilir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.