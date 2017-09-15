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15 Eylül 2017 15:41

Kariyer Merkezi’nden iş arayanlara tüyolar

İş arayanların daha kolay iş bulabilmesi amacıyla Beykoz Belediyesi Kariyer Merkezi ve Ümraniye İŞKUR’un ortaklaşa düzenlediği ‘İş Arama Becerileri Eğitimi’ kursu açıldı.

Kariyer Merkezi’nden iş arayanlara tüyolar

15 Eylül 2017 15:41


Kalkınma Bakanlığının 2015-2017 dönemi Yatırım Programı’nda yer alan İş Kulüpleri Projesi Beykoz’da da hayata geçti. Beykoz’da temel amacı, çalışmak isteyen herkeste iş fikrinin oluşmasını sağlamak, iş arayanların öz güvenini yükseltmek ve açık işlere yönlendirilmelerini kolaylaştırılmak amacıyla açılan İş Kulübü özellikle gençlerden büyük ilgi görüyor.


Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde verilen eğitimler, iş arama kanalları, mülakat teknikleri, işveren beklentileri gibi 3 ana başlıkta toplanıyor. Açılan istihdam ve kariyer çalışma gruplarıyla gençlere kişisel gelişimden iş hayatına atılma sürecine ve kariyer planlamasına kadar birçok kategoride danışmanlık hizmeti verilerek bireylerin, iş bulma süreçlerine katkı sağlanmış oluyor.


3 gün süren eğitimler sonucunda katılımcılara Katılım Belgesi de veriliyor. Eğitimlere katılmak isteyenlerin Beykoz Kariyer Merkezini arayarak başvuru yapmaları gerekiyor.




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