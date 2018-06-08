Karne alan öğrencilere yaz kampı müjdesi

Başarılı okulların ve öğrencilerin ödüllendirildiği programda eğitimciler öğrencilere tatilde boşa vakit geçirmek yerine zayıf olduğu konularda kendilerini takviye etmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

2017-2018 eğitim öğretim yılı kapanışı nedeniyle Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir tören düzenlendi. Karne heyecanı yaşayan öğrencilerin doldurduğu okul bahçesinde büyük bir coşku yaşandı. Tatilde gençleri yaz kampına katılmaya çağıran Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Besmeleyle başladığımız her işte olduğu gibi eğitim döneminde de güzel başlayan sezon Allah’a hamdolsun kazasız belasız bir şekilde tamamlandı. Şimdi hem eğitim hem eğlence süreci başlıyor. Başta bakanlığımız, büyükşehir belediye başkanlığımız ve belediyemiz olmak üzere yaz kamplarının en güzel şekilde farklı ortamlarda hayata geçtiği bir sürece girdiğimizi görüyoruz. İzcilik, spor, deniz ve eğitim kamplarında kendinizi sosyal açıdan yetiştirebilirsiniz. Kampa katılmanız bizleri ziyadesiyle mutlu eder" şeklinde konuştu.

"En önemlisi kitap okuma alışkanlığını edinmelisiniz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise şunları söyledi:

"2017-2018 öğretim yılı yaklaşık 160 bin öğrencimizin emeklerinin karşılığını görecekleri karne heyecanıyla bugün sona eriyor. Böylece öğrencilerimiz için dinlenme öğretmenlerimiz için yenilenme yöneticilerimiz için sorunların tespiti ve çözümü için bir planlama dönemine giriyoruz. Sevgili öğrenciler tatiller sadece dinlenmek ve boşa vakit geçirmek değildir. Tatil süresince sizi dinlendirecek ve eğlendirecek etkinliklerin yanı sıra zayıf olduğunuz konularda kendinizi takviye etmelisiniz. En önemlisi kitap okuma alışkanlığını edinmelisiniz."

“Başarılı öğrenciler ve okul yöneticileri ödüllendirildi”

Konuşmalarının ardından çeşitli okullardan öğrenciler hünerlerini sergiledi. Kurtdereli Mehmet İlköğretim Okulu öğrencisi Miray Şevval Günlü’nün okuduğu şiirle, Cemil Meriç Ortaokulu öğrencileri koro gösterisi ve Zeynep Bediha Kılıçlıoğlu İlkokulu öğrencileri de sundukları folklor gösterisiyle programa renk kattı. Törenin yapıldığı Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dereceye giren öğrenciler ile ilçedeki okullar arasında yapılan ambalaj atığı ve atik pil toplama yarışmasında başarılı olan okulların yöneticileri ödüllendirildi.

Kapanış töreni protokolün ve öğretmenlerin karne dağıtımıyla sona erdi.