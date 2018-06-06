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06 Haziran 2018 12:10

Karne Coşkusu CarrefourSA Hiper’lerde yaşanacak

“Her Karneye Bir Hediye” kampanyasını başlatan CarrefourSA, 9-10 Haziran tarihlerinde hipermarketlerine karnesini getiren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine boyama kitabı, dondurma, meyve suyu, muz vb.

Karne Coşkusu CarrefourSA Hiper’lerde yaşanacak

06 Haziran 2018 12:10

çeşitli hediyeler verecek.


Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, 2017 - 2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrencilerin karne coşkusuna ortak oluyor ve “Her Karneye Bir Hediye” kampanyasını başlatıyor.


Kampanya kapsamında 9 - 10 Haziran 218 tarihlerinde karnesiyle birlikte CarrefourSA Hiper marketlerine gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine CarrefourSA Boyama Kitabı, Golf veya Algida dondurma, muz veya Tropicana Meyve Suyu’ndan birini hediye edileceği açıklandı. 2 gün boyunca devam edecek kampanya kapsamında CarrefourSA, öğrencilere 25 bin âdetin üzerinde hediye dağıtmayı planlıyor. Karnesini gösteren öğrenciler hipermarketin danışma kısmından hediyesini alabilecekler. Kampanyaya en fazla bir kere katılım gösterilebilir. Ayrıca kampanyadan yararlanmak için, karnenin ibrazının gerektiği de belirtilerek, kampanya hediyelerinin stoklarla ve Hiper formatlı mağazalarla sınırlı olduğu açıklandı.




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