Karne heyecanı Ataşehir’de ikiye katlanacak

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da bu hafta sonu çocukları; eğlence ve müzik dolu Karne Şenliği bekliyor. 8-9-10 Haziran’da gerçekleşecek Karne Şenliği kapsamında öğretici ve eğlenceli atölyeler, birbirinden özel gösteriler, gün boyu DJ performansları ve sürpriz sanatçılar 3 gün boyunca çocuklar ile buluşacak. 9 Haziran Cumartesi günü 12.00-19.00 saatleri arasında Kral Pop iş birliği ile, çocukların en sevdiği birbirinden ünlü sanatçılar Karne Şenliği etkinliği kapsamında Watergarden Sahnesi’nde en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Ücretsiz gerçekleşecek şenlik üç gün sürecek.