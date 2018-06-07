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07 Haziran 2018 15:50

Karne heyecanı Ataşehir’de ikiye katlanacak

Ataşehir’de hafta sonu gerçekleştirilecek Karne Şenliği’nde öğrenciler keyifli anlar yaşayacak.

Karne heyecanı Ataşehir’de ikiye katlanacak

07 Haziran 2018 15:50


Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da bu hafta sonu çocukları; eğlence ve müzik dolu Karne Şenliği bekliyor. 8-9-10 Haziran’da gerçekleşecek Karne Şenliği kapsamında öğretici ve eğlenceli atölyeler, birbirinden özel gösteriler, gün boyu DJ performansları ve sürpriz sanatçılar 3 gün boyunca çocuklar ile buluşacak. 9 Haziran Cumartesi günü 12.00-19.00 saatleri arasında Kral Pop iş birliği ile, çocukların en sevdiği birbirinden ünlü sanatçılar Karne Şenliği etkinliği kapsamında Watergarden Sahnesi’nde en sevilen şarkılarını seslendirecek.


Ücretsiz gerçekleşecek şenlik üç gün sürecek.




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