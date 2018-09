KARPAT'ta nöbet değişimi

KARPAT, Kurucu Genel Başkanı Seyfullah Türksoy'un teklifi üzerine genel başkanlık görevini tanınmış işadamı Erkan Koçali seçildi.

Dünya Karapapak Türkleri Birliği'nin (KARPAT) İstanbul'da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, KARPAT Kurucu Genel Başkanı Seyfullah Türksoy'un teklifi üzerine, genel başkanlık görevini tanınmış işadamı Erkan Koçali seçildi. Toplantıda yeni KARPAT Yönetiminin önergesi ve katılımcı üyelerin tamamının oybirliği ile Seyfullah Türksoy'un Onursal Başkan olması kabul edilirken, toplantıda KARPAT'ın Kurucu Genel Başkanı Seyfullah Türksoy duygusal bir konuşma yaparak, şunları söyledi: “KARPAT'ı kurduğumuz ilk günden bugüne yol arkadaşlarımın büyük manevi desteğine ve itimadına mazhar olmanın gururunu yaşıyorum. Genel başkanlık görevinden ayrılma konusunda hiçbir arkadaşımızın en küçük bir iması dahi olmamıştır. Bu karar tamamen kendi insiyatifimle alınmış bir karardır. Erkan Koçali'nin başkanlığındaki yeni yönetimin bayrağı daha yükseklere taşıyacağına olan inancım tamdır. Ben de onursal kurucu genel başkan sıfatıyla adeta bir nefer gibi Türk dünyası eksenli çalışmalarımı sürdüreceğim” dedi.

Duayen gazeteci ve tv programcısı Seyfullah Türksoy, Türk dünyasının tüm renklerini taşıyan belgesel programlara ve akademik düzeydeki çalışmalara ağırlık vereceğini belirtti.

KARPAT Genel Başkanlığına seçilen Erkan Koçali de yaptığı konuşmada, "Beni bu göreve layık gören değerli Başkanımız Seyfullah Türksoy ve KARPAT mensuplarına teşekkür ederim. Güveninize layık olmaya ve güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğim. Öncelikle kültürümüzü, edebiyatımızı, aşıklık sanatımızı canlandırmak adına Kars'ta Aşık Şenlik adına büyük bir kültür organizasyonu yapmayı hedefliyoruz. Amacımız kardeşlik ruhunu geliştirmek, herkesi kucaklamak, tüm insanlarımıza sevgi ve muhabbetle yaklaşmak ve kadim kültürümüzü, geleneklerimizi yaşatmaktır” dedi.

KARPAT Genel Sekreterliği görevine seçilen medya dünyasından Hakan Kılıç da yaptığı açıklamada, “Ömrünü Türk dünyasına adayan değerli büyüğümüz Seyfullah Türksoy'un üç yıl önce yaktığı KARPAT meşalesi kısa sürede toplumda karşılık bulmuş ve yapılan görkemli kültür kurultayları ile KARPAT saygın bir STK haline gelmiştir. Önümüzdeki süreçte Genel Başkanımız Erkan Koçali, Onursal Başkanımız Seyfullah Türksoy ve KARPAT yönetimiyle beraber ses getiren etkinliklerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin” şeklinde konuştu.

KARPAT yönetiminden yapılan ortak basın açıklamasında da kısaca, “KARPAT ayrıştırıcı değil birleştirici bir sivil toplum hareketidir. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü ile Türk dünyasının dilde, fikirde, işte birlik ideali temel hedefimizdir. KARPAT'ı ve Onursal Kurucu Başkanımız Seyfullah Türksoy'u hedef alan her saldırıyı hepimize ve temsil ettiğimiz topluma yapılmış kabul ederiz. Her zaman devletimizin, asil milletimizin, bayrağımızın, güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyenler, karşılarında her zaman Karapapakları bulacaklardır. Her türlü ırkçılığa, mezhep ayırımına, etnik bölücülüğe karşıyız, farklı kültürleri, inançları, mezhepleri, etnik unsurları ülkemizin zenginliği olarak görüyoruz. Büyük Atatürk'ün “Ne mutlu Türk'üm diyene” veciz sözüne yürekten bağlıyız. Aynı şekilde Azerbaycan'ın büyük lideri Haydar Aliyev'in “Azerbaycan'la Türkiye, bir millet iki devlettir” veciz ifadesinin yılmaz savunucusuyuz. Gaspıralı Ismail Beyin “Türk Dünyasının dilde, fikirde, işte birlik” idealini kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz” denildi.

KARPAT yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Seyfullah Türksoy - Onursal Kurucu Genel Başkan Başkan

Erkan Koçali - Genel Başkan

Hakan Kılıç - Genel Sekreter

Yönetim Kurulu

Hikmet Karaboğa / İşadamı

Muhsin Şaşmaz / işadamı

Yavuz Eğer / İşadamı

Çiğdem Aydın Ceyhan / Emekli

Zekeriya Kutlucan / İşadamı

Rüşdü Memilioğlu / Serbest Meslek

Hayati Akbaba / İşadamı

Alaaddin Yeke / İşadamı

Osman Saday / Serbest Meslek

Taner Sarıçayır / İşadamı

Aytekin Aydın / İşadamı

Özlem Öztürk / Devlet Memuru

Orhan Çerkez / Yönetici

Güven Aslan / E. TSK Mensubu

Eren Kazgan / İşadamı

Yahya Demirkol / Serbest Meslek

Kenan Menteşe / Yönetici

Mürsel Hüseyin Oktay / Ticaret

Birol Akbaş / Yazılım

İstişare Konseyi Üyeleri

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz - Başkan (Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı)

Özdemir Polat - Başkan Yardımcısı / İşadamı

Yaşar Elmas/ Başkan Yardımcısı/ Eğitimci

Dünya Karapapak Türkleri Derneği yönetim kurulu yedek

Metin Demirkaya

İdris Yeni

Ali Karadağ

Alpaslan Pehlivan

Mahir Çarboğa

Ertaç Öztürk

Mustafa Ayvazoğlu

İbrahim Çiftçi

Yakup Alp

Zafer Timur

Mesut Şimşek

Namık Kemal Daşçı

Emine Salgar

Erkan Şamcı

Kutluhan Akçay

Metin Mehralioğlu

Cafer Petek

Ahmet Çiftçi

Çetin Kemer