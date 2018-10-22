Kars, Ardahan Tanıtım Günleri devam ediyor

Kars, Ardahan Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Kars ve Ardahan'ın yöresel gıda ürünlerinin ve kültür tanıtımının yapıldığı etkinlikler Beylikyüzü'nde devam ediyor.

Kars'ın yöresel yemek stantlarına ziyaret eden Başkan Toprak, Göle Kadınlar Meclisi standında kız çocuklarına burs sağlamak amacıyla mantı açan kadınlara destek oldu. Başkan Toprak ‘'Beylikyüzü'nde gerçekleşen Kars, Ardahan Tanıtım Günlerinde çok değerli katılımcılarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. İstanbul Göle Kadın Meclisinin standına uğradım, kız çocuklarına burs sağlamak için yaptıkları mantı ve pişiler dayanışmanın eşsiz lezzetine sahipti. Bu keyifli etkinliği düzenleyen ve katkı sağlayan herkesi tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.