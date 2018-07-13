Karsan ve Petrol Ofisi işbirliği 3 yıl daha uzatıldı

Anlaşma kapsamında Karsan’ın belediye otobüsleri için sunduğu garaj yönetiminde, hatlardan çıkan araçların ilk dolumunda ve Karsan yetkili servislerinde kullanılan madeni yağlar ile kimyasallar 2020 yılı sonuna kadar Petrol Ofisi’nden tedarik edilecek.

Türk otomotiv sanayisinin yerli üreticilerinden Karsan ile akaryakıt, madeni yağlar ve kimyasallar sektörünün önemli firması Petrol Ofisi, işbirliğini 2020 yılı sonuna kadar sürdürmek için el sıkıştı. Yapılan açıklamada işbirliği kapsamında Karsan’ın belediye otobüsleri için garaj yönetiminde, hatlardan çıkan araçların ilk dolumunda ve Karsan yetkili servislerinde kullanılan madeni yağlar ile kimyasallar üç yıl boyunca Petrol Ofisi’nden tedarik edilecek. 2009 yılından bu yana Karsan’ın madeni yağ tedarikçisi olan Petrol Ofisi, Türkiye çapında 120 bin Karsan markalı araca madeni yağ ve sıvılarıyla hizmet verirken, bu araçlar toplamda 3,5 milyar kilometreye ulaştığı kaydedildi.

İşbirliği kapsamında açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Araçlarımız sunduğu dayanıklılık, kalite ve yüksek performansıyla dikkat çekerken, düşük yakıt tüketimi ve avantajlı işletme giderleriyle şehirlerin öncelikli tercihi oluyor. 2009 yılından bu yana bizlere yüksek teknoloji ürünü madeni yağ çözümleri sunan Petrol Ofisi’nin de bu konuda önemli katkıları bulunuyor. İmzaladığımız üç yıllık anlaşmanın her iki şirket için hayırlı olmasını diliyor, Karsan adına katkıları ve işbirliğinden dolayı Petrol Ofisi’ne teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi’nin Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında yüzde 24,9 pay ve 122 bin tonu aşkın üretimi ile liderliğini 2010 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdüğüne dikkat çeken Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Petrol Ofisi Madeni Yağlar olarak, yıllık 140 bin tona ulaşan üretim kapasitesi, alanında en gelişmiş ve tek merkez olan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM), ileri teknolojisi ve kalitesi ile 350’den fazla ürün ile başta otomotiv olmak üzere Türkiye’deki tüm ihtiyaçlara çözüm sunuyoruz. Akaryakıt ve madeni yağlar pazarlarının lideri olarak, alanlarında lider markalarla işbirlikleri yapıyoruz. İşbirliği içinde olduğumuz bu markalardan en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz Karsan’dır. 9 yıldır büyük bir uyum ve sinerji ile sürdürdüğümüz bu önemli işbirliğini bu imza ile 12 yıla taşıyoruz. Alanlarının iki büyük markası, Petrol Ofisi ve Karsan arasındaki işbirliğimizin daha da güçlenerek uzun yıllar süreceğine inancımız tamdır" dedi.