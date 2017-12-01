Karslı vatandaşlardan Edirne Valisi’ne tepki

Kars - Ardahan - Iğdır Dernekler Platformu tarafından, Edirne Valisi Günay Özdemir’in, “Sarıkamış’ta Solo Türk ile beraberdik. Ama bu kadar duygusal değildi. Çünkü Edirne halkı vatanını seven, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkan halktır. Edirnelileri tanımaktan büyük mutluluk duydum” şeklinde konuşmasından dolayı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Esenyurt’ta gerçekleştirilen açıklamaya çok sayıda vatandaş katıldı.

Kars Derneği Genel Sekreteri Avukat Ender Arslan, grup adına bir açıklama gerçekleştirdi. Arslan, Edirne Valisi’nin sözlerine yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.