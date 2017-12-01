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01 Aralık 2017 15:05

Karslı vatandaşlardan Edirne Valisi’ne tepki

Esenyurt’ta bir grup vatandaş, Edirne Valisi’ne Karslılar için söylediği sözlerden dolayı, yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Karslı vatandaşlardan Edirne Valisi’ne tepki

01 Aralık 2017 15:05


Kars - Ardahan - Iğdır Dernekler Platformu tarafından, Edirne Valisi Günay Özdemir’in, “Sarıkamış’ta Solo Türk ile beraberdik. Ama bu kadar duygusal değildi. Çünkü Edirne halkı vatanını seven, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkan halktır. Edirnelileri tanımaktan büyük mutluluk duydum” şeklinde konuşmasından dolayı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Esenyurt’ta gerçekleştirilen açıklamaya çok sayıda vatandaş katıldı.


Kars Derneği Genel Sekreteri Avukat Ender Arslan, grup adına bir açıklama gerçekleştirdi. Arslan, Edirne Valisi’nin sözlerine yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.




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