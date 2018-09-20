Kartal, Avrupa Ligi'nde şans tanımıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynadığı ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'taki 7. Avrupa Ligi maçını da kazanmayı başardı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi mücadelelerinde iç sahada rakiplerine şans tanımıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u konuk eden siyah-beyazlılar, Babel'in golüyle mücadeleden 3-1 galip ayrılırken, Vodafone Park'ta çıktığı 7. Avrupa Ligi mücadelesinden de galibiyetle ayrılmayı başardı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, sırasıyla Hapoel Beer Sheva'yı 2-1, Olympiakos'u 4-1 ve Lyon'u 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından lider olarak çıkan ve bir sonraki turda Bayern Münih'e elenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermemişti.

Bu sezon ilk kez gol yedi

Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 4. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne 2. turdan başlayan Beşiktaş, sırasıyla B36 Torshavn, LASK Linz ve Partizan'la karşı karşıya geldi. 3 ekibi de saf dışı bırakarak gruplara kalan Beşiktaş, sahasında oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmıştı. B36 Torshavn'ı 6-0, LASK Linz'i 1-0 ve Partizan'ı 3-0 geçen siyah-beyazlılar, seriye Sarpsborg karşısında da devam etti. İlk yarıda etkisiz bir görüntü çizmesine karşın ikinci yarıda baskın oynayan ve Babel, Roco ve Lens'in golleriyle 3-1 kazanan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta boy gösterdiği 7. Avrupa Ligi maçında da galibiyete uzanırken, bu sezon iç sahada oynadığı 4. Avrupa Ligi mücadelesinde ilk kez gol yedi.