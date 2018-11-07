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Kartal, Belçika'da 3 puan peşinde

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda 4.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 4. maçına çıkacak olan Beşiktaş, sahasında 4-2 mağlup olduğu Genk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grupta 3 puanla son sırada bulunan siyah-beyazlılar, Belçika deplasmanında galibiyet kovalıyor.


UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 4. maçında Genk deplasmanına gidiyor. Geride kalan 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 3 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlılar, favori olarak başladığı grupta, üst sıralara çıkmak istiyor. Ligde ve Avrupa'da son dönemde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Genk maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyor. Rakibine sahasında 4-2 mağlup olan ve oynadığı kötü futbolla taraftarının da tepkisini çeken siyah-beyazlılar, hem bu yenilgiyi unutturmak, hem de Belçika ekibiyle arasındaki puan farkını kapatmanın peşinde. Luminus Arena'da saat 20.55'te oynanacak olan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieller yönetecek.



Gökhan Gönül ve Adriano yok


Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların tecrübeli isimleri Gökhan Gönül ve Adriano, sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Rizespor mücadelesinde sakatlanan Gökhan Töre de kafilede yer almayan bir başka isim. Cezası nedeniyle Başakşehir karşısında forma giymeyen Ricardo Quaresma, Genk deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.

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