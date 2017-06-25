Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz Adalet Yürüyüşü’nde

Dr. Altınok Öz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü’nün 10. gününde yürüyüş kortejine katıldı.

Dr. Altınok Öz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü ’ne katıldı. Ankara’da başlayan ve İstanbul’da sonlanacak yürüyüşün 10. gününde, Dr. Altınok Öz, Bolu yakınlarında korteje dahil oldu.

Yürüyüş kortejine Başkan Altınok Öz’ün yanı sıra; eşi Feray Öz, CHP’li Milletvekilleri, Belediye Başkanları, CHP Kartal Kadın Kolları Yönetimi, meclis üyeleri ve çok sayıda Kartallı katıldı. Bolu yakınlarında korteje katılan Başkan Altınok Öz ve beraberindekiler İstanbul’a kadar yürüyerek adalet yürüyüşüne dahil olacaklar.

CHP Genel Başkanı ile bayramlaşma

Yürüyüşün 11. gününde ise Başkan Altınok Öz ve Kartal ekibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı. CHP Genel Başkanı burada yaptığı konuşmada, “Adalet terazisinde bir denge vardır. Adalet terazisi egemenlerin terazisi değildir. Adalet terazisi hakkın terazisidir. Dolayısıyla hepimizin mücadele görevi vardır. Bir bayram sabahı sizlerle bayramlaşmak benim için bir onur. Yola tek başıma çıkacağım demiştim. Şu ana kadar yürüyüşümüze binlerce kişi katıldı. Katılanlara bütün vatandaşlarımıza yediden yetmişe şükran borçluyum” ifadelerini kullandı.