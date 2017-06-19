Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan Gözlemevi Çocuklarını ziyaret ederek onlarla birlikte iftar yaptı. Kartal Belediyesi’nin verdiği yemeğe Kartal Belediyesi Başkan Vekili Gülcemal Fidan’ın yanı sıra; Kartal Gözlemevi Müdürü Cem Karadeniz, Atalar Mahalle Muhtarı Erhan Gülmüş, Kartal’ın yerel basın temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Gülcemal Fidan, iftar yemeğinin ardından onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Daha sonra Kartal Gözlemevi Müdürü Cem Karadeniz ile Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Gülcemal Fidan’a katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.