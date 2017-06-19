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19 Haziran 2017 13:51

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan’dan Gözlemevi Çocuklarına Ziyaret

Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal Gözlemevi’nde bulunan çocukları ziyaret ederek onlarla birlikte iftarını açtı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan’dan Gözlemevi Çocuklarına Ziyaret

19 Haziran 2017 13:51


Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan Gözlemevi Çocuklarını ziyaret ederek onlarla birlikte iftar yaptı. Kartal Belediyesi’nin verdiği yemeğe Kartal Belediyesi Başkan Vekili Gülcemal Fidan’ın yanı sıra; Kartal Gözlemevi Müdürü Cem Karadeniz, Atalar Mahalle Muhtarı Erhan Gülmüş, Kartal’ın yerel basın temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Gülcemal Fidan, iftar yemeğinin ardından onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Daha sonra Kartal Gözlemevi Müdürü Cem Karadeniz ile Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Gülcemal Fidan’a katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.




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