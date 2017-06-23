Kartal Belediyesi, bayram öncesi tatlıcıları denetledi

Denetimlerde, yasal prosedüre uymayan işletmelere ve üretim merkezine rastlanmazken, cezaların 20 bin ile 70 lira arası değiştiği belirtildi.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan tatlı üretim merkezlerini denetledi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars tarafından yapılan denetimlerde tatlı üretim yerlerinin bitkisel atık yağların doğrudan veya dolaylı bir biçimde doğal ortama verilmesinin önlenmesi, atık yağların geri kazandırılması ve doğru kullanımı konusunda denetimler yapıldı.

Denetimlerde atık yağlarla ilgili belgeler, atık yağ toplama alanları ve kızartmalarda kullanılan atık yağlar denetlendi. Denetimlerde herhangi bir sorunla karşılanmazken Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, yönetmeliğe uymayan işletmelere ve üretim merkezlerine 20 bin lira ile 70 bin lira arasında cezai işlem uygulandığını söyledi.

İş yeri denetlenen Nursel Şentürk, “Biz her yere herkese halka açığız. Kendimizin yemediğini çocuğuma yediremediğimi halka yedirme gibi bir anlayışa sahip değiliz. Elimizden gelen temizliği hijyeni kaliteyi veriyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok” dedi.

Bayram öncesinde üretim merkezlerini denetleyerek vatandaşların ağız tadıyla tatlı yemesini sağlayan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, “Belediye olarak ilçemizde 2009 yılından beri atık yağları topluyoruz. Zaman zaman da palanlı veya plansız denetimler gerçekleştiriyoruz. Bayram öncesinde tatlı yapan işletmeleri denetleyip, politre ölçümü yapıyoruz. Bunu 25’ın altında tutmaya çalışıyoruz. Eğer 25’in üzerindeyse bununla ilgili cezai işlem uyguluyoruz. Çünkü değeri 25’in üzerinde olduğunda kanserojen madde üretiliyor. Kurallara uymayanlara 20 bin lira ile 70 bin lira arasında ceza söz konusu” dedi.

İş yeri denetlenen Nurettin Türkmen ise denetimlerle ilgili olarak, “Biz her zaman şeffaftık. Bugün de şeffafız. Ürünlerimiz hep birinci kalite. Günlük ürün kullanırız. Yanık yağ kullanma durumumuz ya da glikoz kullanma durumumuz yok. O sebeple ben rahatım” diye konuştu.