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04 Temmuz 2017 10:45

Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri’ne halktan yoğun ilgi

Plajı ve sosyal aktiviteleri ile İstanbul’un en gözde mekânlarından biri haline gelen Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri Halk Plajı, 2017 yaz sezonu açılışının ardından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri’ne halktan yoğun ilgi

04 Temmuz 2017 10:45

Kartal Belediyesi’ne ait halk plajı ve mesire alanı; günü birlik dinlenmek, denize girmek, mesire alanında piknik yapmak isteyenlerin yoğun olarak uğrak yeri olmaya devam ediyor.


Engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet


Haziran - Eylül ayları arasında hafta içi ortalama 350, hafta sonları da 1000’e yakın vatandaşın yararlandığı halk plajı ve mesire alanı yıl boyu Kartal halkına hizmet veriyor. Kartal Belediyesi Büyükada Halk Plajı ve mesire alanından, deniz ve doğa havasını bir arada solumak, piknik yapmak üzere tüm vatandaşlar faydalanıyor. Mesire alanı ve plaj kısmından oluşan bölümde, 6 yaş ve altı çocuklar ile engelli vatandaşlar ücretsiz; engelli refakatçisi olan vatandaşlar ise indirimli olarak faydalanıyor. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün Kartal sınırlarında plaj açmanın mümkün olmadığı; ama bu olanağı sağladığı halk plajı ve mesire alanından, Kartallılar yaz sezonunda hem günü birlik yararlanma imkânı buluyor hem de İstanbul’un içinde denizin ormanla buluştuğu huzurlu bir yerde dinlenme ayrıcalığını yaşıyor.


Kartal Deniz Motorları İskelesi’nden hareket eden motorlar ile vatandaşlar plaj ve mesire alanına doğrudan kolaylıkla ulaşabiliyor.


Sefer saatleri ise şu şekilde


"Kartal’dan -Büyükada’dan


08.30-17.00


09.30-18.00


10.30


11.30


12.30 (hafta sonu)".




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