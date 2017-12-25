Kartal Belediyesi ilçede yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kartal Yunus Mahallesi Pir ve Çınarlık Sokakları arasında 204 metre uzunluğunda yeni yol açıp açılan yolları tonlarca asfaltla kaplayarak halkın hizmetine sundu.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yol çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt çalışmalarını Yunus Mahallesi Muhtarı Ahmet Soylu ile birlikte takip eden Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ayhan Taş: “Yollar, şehirlere nefes aldırır. Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’ün insanı önceleyen hizmet anlayışıyla sorunları yerinde incelenerek kısa sürede gideriyoruz. Başkanımızın liderliğinde Kartal’ı modern ve İstanbul’un gözdesi haline getirmek, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz ” dedi.

“Sorunları Kısa Sürede Çözen Başkanımıza Çok Teşekkür Ediyorum”

Yunus Mahalle Muhtarı Ahmet Soylu ise konuşmasında: ”Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz, her ayın ilk haftası, Başkan Yardımcılarını, birim müdürlerini ve mahalle muhtarlarını kahvaltılı toplantıda bir araya getirerek muhtarlardan mahallelerindeki sorunları sözlü ve yazılı olarak ifade etmelerini istiyor, sonrasında ise sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Buradaki sorunları da bizzat Başkanımıza ilettim. Başkanımız buraya kadar geldi, buradaki sorunları yerinde inceledi ve verdiği talimatlar çerçevesinde sorun kısa sürede çözüldü. Neticesinde ise çok güzel yollara kavuştuk, vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştı. Başkanımıza çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.