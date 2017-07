Dr. Altınok Öz’ün göreve geldiği 2009 yılında başlattığı ve her ayın ilk haftasında düzenlenen muhtarlar toplantısının 100’üncüsü gerçekleştirildi. Temmuz 2017 oturumunda muhtarlar, 8 yıldır devam eden muhtarlar toplantısı ile ilgili görüşlerinin yanı sıra mahallelerin sorunlarını paylaştı.

Kartal Belediyesi muhtarlar toplantısı 100. kez yapıldı. Kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim Çadırı’nda yapılan kahvaltılı toplantıya Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Feyyaz Kaynak ve Gökhan Yüksel ile Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı. Temmuz 2017 oturumunun açılışında konuşan Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, muhtarlar toplantısının 100’üncü kez yapıldığını belirterek muhtarlığın en önemli yönetim kademelerinden biri olduğunu söyledi. Muhtarların sandıktan çıkan ve hatta bazen hiç aday olmadan bir yerleşim yerini yöneten insan olduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu: “İşte demokrasinin yerinde, zamanında, mahalli ve kendiliğinden oluşan sistem bu, yani katılımcı ve çoğulcu demokrasi aslında Hem katılıyor, hem orada çoğulculuğu sağlıyor hem de kendi içinden bir muhtar seçiyor. Bunu şunun için söylüyorum kim ne derse desin eğer bu ülkede demokraside bir palazlanma olduysa bunda muhtarlarımızın olmazsa olmaz katkıları olmuştur. Bir de 2009 yılında Başkanımız Op. Dr Altınok Öz’ün göreve gelmesiyle başlayan ve bugüne kadar 100’üncü kez yapılan toplantı birbirimize olan saygının göstergesidir. Bu toplantıların sonucunda işçisinden müdürüne kadar bütün belediye çalışanları, Belediye Başkanının muhtarlar ile her ay bir araya geldiğinin farkında oluyor ve ona göre çalışıyor. Başkanın muhtarlara verdiği önemi ve değeri idrak ediyor. Muhtarı seçen mahalle sakinlerine de muhtarlarına değer verildiği ve mahallenin sorunlarına kayıtsız kalınmadığı da gösterilmiş olunuyor. Bu yüzden bu 100’üncü toplantı hakikaten ayrı bir öneme sahip. Ramazan ayında Kartal Belediyesi olarak 10 ayrı yerde iftar sofralarımız vardı. Ramazan ayının önemini ve anlamını idrak ederek sosyal belediyecilik anlayışı içinde Kartal Belediyesi olarak güzel bir çalışma yaptık ve bu önemli ayı geride bıraktık. Sizden gelen talep ve görüşleri de nasıl incelediğimizi hatırlatmak istiyorum. Her pazartesi Kartal Belediyesi’nde başta Belediye Başkanı olmak üzere 8 Başkan Yardımcısının katıldığı bir toplantı yapılıyor. Sizden gelen her şey burada masaya yatırılıyor".

Toplantının bundan sonraki bölümünde Kartal’daki 20 mahallenin muhtarları, mahallelerdeki sorunları görüş ve önerileri ilettiler. Sorunların ele alınıp çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantının sonuç bölümünde konuşan Kartal Belediyesi Başkanı Yardımcısı Gülcemal Fidan, dinlediklerini ve not aldığını belirterek ortak sorunlardan birinin bozuk yollar ve asfalt olduğunu söyledi. Fidan, bunun üzerine Kartal Belediyesi’nin asfaltlama çalışmalarının başladığını söyledi. sahilde mangalın yasaklanması gerektiğini söyledi.