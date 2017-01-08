Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 21:03

Kartal Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

Kartal Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

08 Ocak 2017 21:03

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kartal’da bulunan hayvanlara mama dağıtımı yaptı.
Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydos Ormanı ve Uğur Mumcu Mahallesi’nde soğuk hava şartları nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için farklı noktalara kuru mama bıraktı.
Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban’la birlikte Kartal Aydos Ormanı ve Uğur Mumcu Mahallesinde köpekler için kuru mama dağıtımı yaptı. Geçen yıl 40 ton kuru mama dağıtımı yapan Kartal Belediyesi hayvanların açlıktan ölmemesi için bu yılda da 40 ton kuru mama dağıtacak.
Kartal’da kış boyunca sokak hayvanları aç kalmayacak
Yaz aylarında sokak hayvanları için su dağıtımı yapan Kartal Belediyesi, karlı ve soğuk hava nedeni ile yemek bulmakta güçlük çeken hayvanların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kar yağışının başladığı saatten itibaren Kartal’ın farklı mahallerinde gönüllüler ve Kartal Belediyesi ekipleri tarafından mama dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar da mama dağıtımından dolayı Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e ve belediye ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
-1
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç