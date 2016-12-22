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22 Aralık 2016 10:41

Kartal Belediyesi, vuslatının 743’üncü yılında Mevlana’yı andı

Kartal Belediyesi, vuslatının 743’üncü yılında Mevlana’yı andı

22 Aralık 2016 10:41

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vuslatının 743’üncü yılında Kartal Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle anıldı.
Kartal Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında, Soğanlık Kültür Merkezi, Mevlana Celaleddin-i Rumi için düzenlenen özel bir programa ev sahipliği yaptı. İbrahim Şirin Sema grubunun söylediği ilahilerden sonra semazen gösterisi yapıldı.
Geceye katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, “Bu akşamki programda Mevlana’yı andık. Sevginin hoşgörünün öğreticisi, büyük alim Mevlana’yı bugün anarken ülkemizin içinde bulunduğu bu kötü durumlar, kötü süreçler bize çok acı yaşattı. Mevlana’nın sevgi dilini halkımız daha iyi anlar diye bu programları gerçekleştiriyoruz. Onlardan öğreneceğimiz, öğreneceklerimizi aktaracağımız çok şeyler var. Mevlana’yı anarken de bütün ülkemize, diğer ülkelerdeki halklara barışı, kardeşliği, huzuru, hoşgörüyü ve bunun daim olduğu bir dünya diliyoruz. Başta Kartal’lılara, sonra Türkiye’ye sonra diğer halklara da sevgi dilinin daim olduğu bir dünya diliyoruz” dedi.



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