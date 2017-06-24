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24 Haziran 2017 15:35

Kartal Belediyesinden bayramda ücretsiz mezarlık ulaşımı

Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 gün boyunca Kartal Meydanı’ndan mezarlıklara araç tahsis etti.

Kartal Belediyesinden bayramda ücretsiz mezarlık ulaşımı

24 Haziran 2017 15:35


Kartal Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için arefe günü ile bayramın 1’inci ve 2’nci günü olmak üzere 3 gün boyunca ücretsiz servis tahsis etti. Kartal Meydanı’ndan 24-25-26 Haziran günleri saat 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 ve 16.00’da hareket edecek servisler mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan programla yüzlerce vatandaşın Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy ve Yeni Şıhlı mezarlıklarına ulaşımı gerçekleştirilecek.


Ayrıca Soğanlık, Yakacık, Kartal mezarlıklarında Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kartal Belediyesi stantlarında mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara lokum ve kolonya ikramı yapılarak yakınlarını ziyarete gelmiş vatandaşın bayramı kutlandı.


Vatandaşlar kendi imkanlarıyla birkaç araç değiştirerek mezarlığı gelebildiklerini, Kartal Belediyesi tarafından her bayram yapılan bu çalışmanın kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyleyerek Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür etti.




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