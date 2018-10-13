Kartal Belediyesinin acı günü

Şahan için Kartal Belediye binasında cenaze töreni düzenlendi.

Kartal Belediye binasında düzenlenen cenaze törenine; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, Başkan Danışmanları, Belediye Birim Müdürleri, Kartal'daki mahalle muhtarlarının yanı sıra Cemal Şahan'ın ailesi, akrabaları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Başkan Altınok Öz, "Cemal; insanı, ağacı ve hayvanı koşulsuz sevdi. Öyle bir sevgisi vardı ki, başkasına zarar gelmesin diye onların da işini üstlenir ve yapardı. Bundan en ufak rahatsızlık duymadı. Ben koşulsuz sevgiyi Cemal'de gördüm, o bize bunu anlattı. Hacı Bektaş-ı Veli'nin çok bir güzel sözünü o kadar içselleştirmiş ki; incindi ama hiç birimizi incitmedi. Birazdan hoca hepimize soracak -hakkınızı helal ediyor musunuz?- diye. Aslında bizim Cemal'e -hakkını helal et- dememiz lazım” dedi.

57 yaşında hayatını kaybeden Şahan'ın naaşı, Kartal Belediyesinde düzenlenen törenden sonra öğle namazını müteakip cenaze namazının kılınması için Kartal Merkez Camii'ne götürüldü. Cenaze namazının ardından Cemal Şahan'ın cenazesi gözyaşları içinde Pendik Şıhlı Mezarlığı'na defnedildi.