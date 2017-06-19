Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türk-Bulgar dostluk maçı

Türkiye Süper Lig hakemleri ve Bulgaristan 1. Lig hakemlerinin yaptığı dostluk karşılaşmasını Bulgaristan hakemleri 3-1 kazandı.

Kartal Belediyesi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği ile Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin birlikte organize ettiği karşılaşma, Kartal Stadı’nda oynandı. Maçı Bulgaristan Türkiye Büyükelçisi Nadejda Neynski, Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Gökhan Yüksel, Ali Apaydın, Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen, Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgün, Elazığlılar Federasyonu Başkanı Faik İçmeli, Yalova Bal-Göç Dernek Başkanı Lütfi Özgür, Kask Başkanı Nasır Süleymanoğlu, Merkez Hakem Kurulu 1. Bölge Sorumlusu Ahmet Erdoğan, Eski Merkez Hakem Kurulu As Başkanı Serdar Çakır ve Süper Lig Hakemleri Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Mehmet Cem Satman da izledi. Karşılaşma saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin Milli Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

“Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluk köprüsünü daha iyi noktalarda getirdiğimiz için çok mutluyuz”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, yaptığı açılış konuşmasında; “Kartal Belediyesi olarak Sayın Oğuz Uğurlu ve Sayın Stefan Ormandjiev anısına düzenlenen futbol karşılaşmasına ev sahipliği yapmış olmanın, Bugaristan ve Türkiye’nin dostluk köprüsünü daha iyi noktalarda getirmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Hakemlerimizin görevlerinin ne kadar zor olduğunu ve hep göz önünde olduklarını biliyoruz. Onlara güvendiğimizi ve onları sevdiğimizi söylemek istiyorum. Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz adına da Bulgaristan ve Türkiye hakemlerini dostluk maçında buluşturmuş olmaktan ötürü çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum.” dedi.

Kartal Belediyesi’ne teşekkür plaketi

Kartal Belediyesi, Dostluk Karşılaşma’sının ardından iki ülkenin hakemleri için Ada Kartal Hotel’de bir iftar yemeği düzenlendi. Kartal Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan da orucunu hakemler ve diğer konuklarla birlikte açtı. İftar yemeğinin ardından Kartal Belediyesi Başkan Vekili Gülcemal Fidan, Bulgaristan Türkiye Büyükelçisi Nadejda Neynski tarafından takdim edilen “Teşekkür Kupası ve Plaket”i aldı.