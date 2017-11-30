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30 Kasım 2017 16:57

Kartal Belediyesi’nin Masal Müzesi Projesine Altın Karınca Ödülü

Kartal Belediyesi, Masal Projesi ile Altın Karınca Ödülü’nün sahibi oldu.

Kartal Belediyesi’nin Masal Müzesi Projesine Altın Karınca Ödülü

30 Kasım 2017 16:57

Ödülü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e takdim etti.


Belediyelerin uyguladığı başarılı projelerin ve iyi uygulamaların ödüllendirildiği Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7’nci kez düzenlenen ödül törenine 9 farklı kategoride 262 proje başvurusu yapıldı. Kartal Belediyesi de, vatandaşları ve çocukları geleneksel ve güncel masallarla buluşturan Masal Müzesi Projesiyle ödüle layık görüldü. Projeyle vatandaşların ve çocukların kültürel ve sosyal gelişimlerinin desteklenerek, müzecilik kavramının oluşturulması amaçlanıyor.


Projenin içeriğine ilişkin bilgiler veren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ”Çocukluğumuzda okuduğumuz masalları, hem sergilemek, hem masal kahramanlarını sergilemek üzere Sunay Akın’ın kreatörlüğünde bir masal müzesi hazırladık. Kentler Hissi sanatlarla kalkınırlar, sanat olmadan kentlerin dönüşümü tamamlanmaz. Sanatın değişik kolları var. Resim, heykel, müzeler var. Müzecilik konusunda biz çok gelişmiş bir ülke değiliz. Hem müzeleri tanıtmak hem geçmişi insanlarla buluşturmak amacıyla hazırladık bu projeyi” dedi.




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