Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 17:22

Kartal cezaevi önünde silahlı kavga: 2 ölü

Kartal cezaevi önünde kavga eden silahlı iki kişi birbirlerini vurdu.

Kartal cezaevi önünde silahlı kavga: 2 ölü

05 Aralık 2017 17:22

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden şahısların akraba olduğun öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Kartal cezaevi önünde Kemal Aydın ve Abdulalim Aydın isimli iki kişi tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar silahlarını kullandı. Birbirlerine silah sıkan Kemal Aydın ve Abdulalim Aydın yaralanınca çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Akraba oldukları öğrenilen ve birbirini vuran Aydın’lar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Cİ- ÖY-BA-Y)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
7
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç