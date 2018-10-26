Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri hakkında hasta ve hasta yakınları bilgilendirildi

Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri hakkında hastalara ve hasta yakınlarına yerinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hastanede bulunan son model cihazlarla tedavi gören Ayten Çelik' de,"Güler yüzlü ekipten ve hastanenin temizliğinden çok etkilendim. İlacımı burada aldım. Güler yüzlü ekip sayesinde şuan çok iyiyim. Tedavim çok iyi gidiyor. 6 ayda bir kontrollerim var. Kontrollere geliyorum” dedi.

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı dolayısıyla Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara ve hasta yakınlarına meme kanseri hakkında yerinde bilgilendirme yapıldı. Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, Genel Cerrah Op. Dr. Gülay Dalkılınç ve alanında uzman doktorlar tarafından yapılan bilgilendirmede meme kanserinde erken teşhisin önemine değinilerek,modern cihazlarla uygulanan tedavi sürecinden bahsedildi. Ayrıca, hastanede meme kanserinde kullanılan son model cihazlar ve tedavi ünitelerinin tanıtımı yapıldı.

“Erken teşhis ile uzun dönem yaşam elde etmek mümkün”

Erken teşhis ile daha uzun yaşamanın mümkün olduğunu belirten Başhekim Prof. dr. Recep Demirhan,”Her yıl hastanemizde ve çevremizde meme kanserini erken tanıyabilmek, erken teşhis edebilmek amacıyla bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz. Kadınların özellikle 40 ila 69 yaşı arasındaki kadınların en büyük kanser nedeni meme kanseri. Eğer biz kadınların memelerini meme sağlığı açısından düzenli kontrolünü sağlarsak erken konulan teşhisle meme kanseri yüz de yüz tedavi edilebiliyor. Bu amaçla da bakanlığımız ve hastanelerimizde çok ciddi bir den çok hekimin bir arada olduğu multidisipliner dediğimiz kanser teşhis ve tedavi birimlerimiz var. Bu birimlerde genel cerrahi uzmanı, tıbbi onkoloji uzmanı, radyasyon onkoloji uzmanı olmak üzere birden çok ekip bir arada meme kanserli hastalarımıza teşhis ve tedavide katkıda bulunuyor. Onun için hastalarımız memelerinde kitleleri olduğu zaman bir an önce hastaneye başvururlarsa erken teşhis ile uzun dönem yaşam elde etmek mümkün. Hastanemize başvuran hastalar, görüntüleme merkezinde teşhisi konulduktan sonra ilk olarak genel cerrahi uzmanımıza geliyor”diye konuştu.

“Biz gerekli cerrahi tedavileri yapıp hastaları onkoloji birimine sevk ediyoruz"

Meme Kanserinin tedavi sürecinden bahseden“Genel Cerrah Op. Dr. Gülay Dalkılınç,”Meme kanserinde en önemli olan şey, erken teşhis, devamında erken tedavi, erken tedavide de önemli olan cerrahi ve onkoloji tedavilerinin devamı. Meme kanserinde ele gelmeyen kitleler çok önemli. Tomografi ve meme ultrasonuyla tanın konması. Görüntüleme eşliğinde biyopsinin yapılması. Ardından patolojik incelemelerden sonra meme kanseri tanısı konmuş hastaların ameliyata alınması. Bu ameliyatta memenin tamamının alınması durumunda ki vak'alar da var. Memenin hepsinin alınmasına gerek duyulmayan hastalarda var. Dolayısıyla hastanın birinci ikinci basamak meme görüntülemelerini ve tanılarını koyduktan sonra üçüncü basamak olarak da biz gerekli cerrahi tedavileri yapıp hastaları onkoloji birimine sevk ediyoruz” dedi.

“Güler yüzlü ekipten ve hastanenin temizliğinden çok etkilendim”

Meme kanseri tedavisi gören Ayten Çelik, 2015'de bu hastalığa yakalandım. Kendim muayene ederek kitlemi buldum. Burada tedavi oldum. Güler yüzlü ekipten ve hastanenin temizliğinden çok etkilendim. İlacımı burada aldım. Doktorlarımdan da çok memnun kaldım. Önemli olan inanmak ben doktorlarıma çok inandım, çok güvendim. Güler yüzlü ekip sayesinde şuan çok iyiyim. Tedavim çok iyi gidiyor. 6 ayda bir kontrollerim var. Kontrollere geliyorum”şeklinde konuştu.

“Aldığım tedaviden memnunum”

Radyo terapi sürecinde olan başka bir hasta ise,“Aldığım tedaviden memnunum. Tüm tedavimi burada gördüm. Tüm modern cihazların olduğu bir yerde gördüm. Mutluyum” ifadelerini kullandı.