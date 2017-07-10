Kartal Köprüsü ve Samandıra gişeleri darbe girişimi davası başladı

AK Partili yöneticiler, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da duruşmayı takip etmek üzere Silivri’ye geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 30’u tutuklu 117 askerle ilgili davanın ilk duruşması görülmeye başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşma AK Partili yöneticiler tarafından da izlendi. Ayrıca Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da duruşmayı izlemek üzere Silivri’ye geldi.

Duruşmaya verilen arada gazetecilere değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Hurşit Yıldırım, “15 Temmuz’un üzerinden yaklaşık 1 sene geçiyor. 15 Temmuz ruhunu asla unutturmayacağız. 15 Temmuz’da vatanına milletine, demokrasisine sahip çıkan burada olan gazilerimizi, şehit yakınlarını biz siyasiler de asla yalnız bırakmayacağız. Çünkü o gece sadece demokrasiye sahip çıkmadı şehitlerimiz, gazilerimiz milletimiz, o gece siyasi olarak bizlere de sahip çıktılar. Bizim aziz milletimize can borcumuz var. Bu davaları sonuna kadar sahip çıkacağız. Asla ve asla şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi yalnız bırakmayacağız. Her daim onların yanında olacağız bu duruşmalar ne kadar uzatırlarsa uzatsınlar eninde sonunda adalet tecelli edecek ve bizde bunu hep beraber göreceğiz inşallah” dedi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Tam bir yıl oldu. 15 Temmuz yaklaştı ve inşallah bir yılın hemen hitamında geriye doğru baktığımızda, madem suçsuz olduklarını ifade ediyorlar, o zaman neden yurt dışına bu insanlar kaçtılar ve kaçmaya da devam ediyorlar, oradan da vatandaşlık istiyorlar. Bunun hesabını sormak lazım. Şayet suçsuzlarsa o zaman niye Türkiye’ye Türk adaletine gelip teslim olmuyorlar. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bizim Çanakkale harbini ecdadımız yaptı, iki yüz elli üç yüz bin şehit verdik ve 1 sene önce 15 Temmuzda iki yüz kırk dokuz tane şehit verdik. 2 Bin 500’ün üzerinde de gazimiz var. Bu millet kolay kolay bundan sonra bu terör olaylarına asla prim vermeyecek. 15 Temmuz günü biz Bayrampaşa’da çevik kuvvetin önünde yapmış olduğumuz o organizasyonda FETÖ terör örgütünün Türk askerinin üzerine giymiş olduğu o kamuflajları üzerinden alarak, onları tankların üzerinden aşağıya indirerek o mücadeleyi başlattık. O çevik kuvvetin önündeki tankları derdest ederek, alarak, çevik kuvvetimize, polisimize teslim ettik. Böyle bir milli mücadele verdik. Bu millet kahraman bir millet. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra halk bir kısmı abdestini aldı, bir kısmı çocuğunu bir kısmı eşini aldı ve sokaklara koştu. Sokaklara koşarak elleriyle tankları itti, tankların altında yattı ve bu olaya dur dedi. Dolayısıyla öyle bir kahraman millet inşallah bu bayrağı daima göklerde dalgalandıracaktır. Şimdi biz biraz önce burada mahkeme salonunda da olaya baktık. Bir komutan emri altında ki herkesi orada perişan etmiş dolayısıyla orada savunma yapmak zorunda kalıyor ve oradaki bütün askerlerimiz ve orada bulunan bütün öğrenci talebe kardeşlerimizin tamamının mesuliyeti orada bulunan genelkurmayda ve üst rütbeli komutanlardaydı. Sorulan bütün soruların karşılığında orada kendini müdafaa etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla burada alt üst konusunda hiyerarşi konular ortadan kaldırılmış hiyerarşiye dikkat edilmemiş istediği kişiye emir vermiş, istediği gibi eylemi yapmışlar ve hazırlıklarını tamamlamışlardır. Allah bir daha 15 Temmuz gibi böylesine tehlikeli bir takım akımların ve FETÖ terör örgütü gibi ve ya diğer terörist örgütlerin bu ülkeye yapabilecekleri kötülüklerden bu ülke insanlarını muhafaza eylesin diyorum ” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’un yıl dönümünde böyle bir duruşmaya tanıklık ettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da yaptığı açıklamada, “Şunu net olarak görüyoruz. Hiç kimse darbeci değil hepsi darbe karşıtı oluverdiler hemen, millete o darbeyi yapan kimlerdi o zaman,bu işgal girişiminde bulunanlar kimdi. Hepsi hesap verecekler dendi, bugün hesap veriyorlar. Çok şükür 250 şehidimizin 2 Bin 200 gazimizin kahraman milletimizin bugün hakları soruluyor, alınıyor. İnşallah onların kanları yerde kalmayacak, bu hesap mutlaka sorulacak,istiyor ve temenni ediyoruz ki adalet yerini bulsun,gereken cezaları da bulsunlar.Bir daha böyle bir şeyi hayallerinden bile geçirmeyi cesaret edemesinler.Biz adaletimize güveniyoruz,yargımıza güveniyoruz.En ağır şekilde cezalandırılacaklarına inanıyoruz” dedi.