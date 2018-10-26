Kartal'a Altınok Öz 3'üncü kez aday adayı

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, yerel seçimlerde 3'üncü kez aday adayı oldu. CHP İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapan Öz, “Bugün partimin yetkililerin verdiği emirle aday adaylığı başvurumu yapıyorum” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanlığı'nda partililer ile bir araya gelen Belediye Başkanı Altınok Öz aday adaylığını açıkladı. Başkan Öz, partililerinin verdiği yetki ile 3'ncü dönem aday adayı olduğunu söyledi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz eşi Feray Öz ile birlikte geldiği ilçe binasında coşkulu kalabalık karşıladı. Parti üyeleri Başkan Altınok Öz ilçe binasından çıkarken tezahürat ederek sevgi seli oluşturdu.

İlçe binasında açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz: “İki dönem siyasette varım dedim. Ve bunu açıklarken de 2 dönem müracaat ettim. 3'ncü dönem müracaat ettiğimde özü de bir sözü de bir Altınok Öz'e ters düşeceğim için adaylık müracaatını yapmayacağım. Eğer partim bana görev verirse ve bu görev hangi noktada olursa o yolda yürüyeceğimi söyledim. Bir algı oluşturuldu; Altınok hizmetten kaçıyor mu? Aday olmayacak mı? Bu algı insanlarda karabulut üzerlerine çöker gibi bir durum oluşturdu” dedi.

“Emeğe saygı duyduk. Kimseyi işinden etmedik”

Emeğe saygı duyduklarını kimseyi işinden etmediklerinin belirten Başkan Öz: “Kimsenin kıyafeti ile uğraşmadık. Liyakatı öne çıkardık. Ve şunu söyledik. Başı önemli değil beyni açık olsun. İnsanların başı kapalı olabilir ama beyni açıktır. Başı açıktır, beyni kapalıdır. Onun bizimle yürümesi mümkün değildir dedik” şeklinde konuştu.

“Bugün partimin yetkililerin verdiği emirle aday adaylığı başvurumu yapıyorum”

Parti yetkililerinin verdiği yetki ile aday adaylığını koyduğunu altını çizen Öz: “3'ncü dönem için, belediye başkanlığı için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yereldeki iktidarı için huzurlarınızdayım. Kendimi size emanet ediyorum. Biz birlikte olduğumuz zaman bu örgütün 2014'te sandığa nasıl sahip çıktığını, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ne nasıl sahip çıktığını bile birisi olarak söylüyorum. Bizden yerel iktidarı alma şansları hiç yoktur. Yolumuz açık olsun “ifadelerini kullandı.