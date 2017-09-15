Kartal’da 24 bina, dönüşüm kapsamında yıkıldı

5 kattan oluşan 24 binanın yıkım törenine katılan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “8 buçuk yıldır Kartal’da yarım kalan inşaat yok” dedi.

Kartal Belediyesi, ’Dönüşümde Kartal Modeli’ ile çalışmalarına devam ediyor. Kartal Belediyesi’nin “Deprem ve Yerinde Dönüşüm Projesi” kapsamında Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi’nde bulunan Yücel Sitesi’nin yıkımı törenle gerçekleşti. 5 katlı 24 binanın yıkım törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, yüklenici firma yetkileri ile site sakinleri katıldı.

Törende konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Baştan beri söyledik olası bir depremde kefenin cebi yok. Deprem sonrası ayakta kalanlar diyor ki, devlet yok mu? İşte devlet 6306 sayılı yasa ile varlığını gösterdi. 6306 sayılı yasa ne diyor; Bina çürükse yıkacağım. Ben yıkayım senin canını kurtarayım. Sonra otur kefene cep mi dikersin yoksa hayata devam mı edersin ona sen karar ver? diyor. İşte bu kanun Türkiye’de bana göre inşaat sektörü için de, Türkiye’nin geleceği için de en önemli kanunlardan birisi” şeklinde konuştu.

“8 buçuk yıldır Kartal’da yarım kalan inşaat yok”

Başkan Öz, “Şuana kadar 8 buçuk yıldır Kartal’da yarım kalan inşaat yok. Demek ki Kartallılar seçimini doğru yapıyor. Bunu da belki öncü bir belediye olmamız ve iyi bir yol gösteriyor oluşumun etkisi olduğunu düşünüyorum. Belediyenin sitesinde iyi bir anlaşma metni duruyor. O anlaşma metninde hem vatandaşı koruyan hem de hem de yapımcıyı koruyan maddeler var. Onun için biz oluşan rantı halka sunduk. Biz halkın da yanındayız, yapımcının da yanındayız. Sermaye düşmanı değiliz. Dolayısıyla kimse Kartal Belediyesi’ni hem holdinglerin temsilcisi gibi göstermeye kalkmasın hem de halk düşmanı gibi gösterme kalkmasın. Kartal Belediyesi imardan oluşan artı değeri halka vermekte bugüne kadar hiç geri durmamıştır, veriyor vermeye de devam edecek” ifadelerini kullandı.