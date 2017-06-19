Kartal’da Açık Hava Sineması Nostaljisi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Açık Hava Sineması Günleri ile Kartal Meydanı’nda nostalji yaşatılıyor. 7’den 70’e her yaştan Kartallı vatandaşın ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması’nda “Sev Kardeşim” adlı filmin gösterimi yapıldı. Açık hava sineması girişinde vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır, çekirdek ve gazoz ikram edildi. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı; Zeki Alasya, Münir Özkul, Adile Naşit, Halil Akçatepe, Tarik Akan, ve Hülya Koçyiğit’in başrollerini paylaştığı “ Sev Kardeşim” adlı film Kartallılar tarafından beğeniyle izlendi.