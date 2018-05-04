Kartal’da bina yangını, 8 kişi hastanelik oldu

Olay, saat 22.30 sıralarında, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi, Akasya Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir binanın giriş kapısındaki elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyük bir gürültüyle patlayan ve ardından alev alan pano, binada oturanlara korkulu anlar yaşattı. Patlamanın ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri panoda çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

Patlama ve yangının ardından kendilerini dışarı atmaya çalışan bina sakinlerinden 1’i bebek 8 kişi, içeri dolan dumandan etkilenerek fenalaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen apartman sakinleri olay yerinde ki müdahalelerinin ardından ambulanslarla, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahallede de paniğe yol açan elektrik panosunun patlama sebebi araştırılıyor.