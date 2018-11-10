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Kartal'da bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın havadan görüntülendi

Kartal’da plastik boru üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan atıklar alev alev yandı.

Kartal'da plastik boru üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan atıklar alev alev yandı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken yangın havadan görüntülendi.


Yangın, Kartal'da saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik boru üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan atıklar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Atıkların kısa sürede alev topuna döndüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kartal, Maltepe ve Pendik'ten itfaiye ekipleri gönderildi.


Yangının fabrikaya sıçrama riski, paniğe neden olurken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar ve yangının çıktığı fabrika bahçesi havadan görüntülendi.

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