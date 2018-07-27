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27 Temmuz 2018 09:35

Kartal’da denizden erkek cesedi çıktı

Kartal sahilinde sabahın erken saatlerinde deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu.

Kartal’da denizden erkek cesedi çıktı

27 Temmuz 2018 09:35

Ceset olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı.


Kartal sahilinde sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde bir cesedin olduğunu fark ederek olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler ise çevrede güvenlik önlemi alarak dalgıçların gelmesini bekledi. Bu sırada cesedin bulunduğu yerde kayalıklarda bazı kıyafetler bulundu. Denizdeki erkeğe ait olduğu tespit edilen kıyafetlerden Ramazan Eren (34) adına kimlik çıktı. Bir süre sonra olay yerine gelen dalgıçlar ise denizdeki cesedi çıkardı. Olay yerinde yapılan incelemelerden sonra ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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