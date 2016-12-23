Kartal’da dönüşüm devam ediyor

Kartal Belediyesi ilçe sınırları içinde bulunan 2 katlı bir binayı, 5 katlı 10 daireli ve dükkan yapılması amacıyla kentsel dönüşüm kapsamında yıktı.Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar caddesi’nde bulunan 1965 yılında yapılan merhum Müslüm Atmışdört ile çocuklarına ait olan 2 katlı müstakil bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkılan bina yerine 5 katlı 10 daireli ve dükkanlardan oluşan bir bina yapılacak.

Binanın yıkılması öncesinde Kartal Belediyesi tarafından tören düzenlendi. Törene Kartal Belediye Başkanı Opr. Dr. Altınok Öz, yıkılan binanın sahibi Müslüm Atmışdört’in çocukları Hüseyin Cem Atmışdört ile Tülay Atmışdört ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak aile adına Tülay Atmışdört, “Atmışdört Ailesi olarak mutlu ve hüzünlü günümüzde rahmetli babamız Müslüm Atmışdört’ün yokluğunu bizlere hissettirmeyen belediye başkanımız Altınok Öz’e teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Opr. Dr. Altınok Öz, “Altınok Öz olarak söylüyorum Kartal’da deprem dönüşüm programı devam edecek. Bu alanda Türkiye’nin en başarılı belediyesi olarak kendimizi görüyoruz. Daha iyiyim diyen varsa buyursun. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında iş makinesiyle binanın yıkılmasına başlandı.