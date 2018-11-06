Kartal'da gecekondu yangını: 2 yaralı

Kartal'da bir gecekonduda sobadan çıktığı iddia edilen yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer gecekondulara sıçramadan söndürdü.

Hürriyet Mahallesi Namzet Sokak içerisinde bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Yangının sobadan kaynaklandığı iddia edilirken, yangına Pendik ve Kartal itfaiyesi müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan 2 kişi ise dumandan etkilendi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye götürdü. Gecekondudaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer gecekondulara sıçramadan söndürmeyi başardı. Vatandaşlar, “Yangın sobanın bacasından çıkmış. İçeride oturanlar vardı. Onlar da dumandan etkilenmiş” dedi.