Kartal’da kreş öğrencilerinin yeni yıl coşkusu

Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, öğretmenleriyle birlikte düzenledikleri etkinlikte yeni yılı coşku ile kutladı.

Kartal Belediyesi bünyesinde hizmet veren 11 kreşin öğrenci ve öğretmenleri 2017 yılının gelişini Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde hazırlanan programda coşku ile kutladı.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel, Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir, Kartansaş Genel Müdürü Düzgün Çapar ile çok sayıda kreş öğretmeni ve öğrencisi katıldı.

2017’nin gelişini kutlamak için hazırlanan program, renkli etkinliklere sahne oldu. Minikler; jonglör, sihirbaz gösterileri ve oyunlar ile kendileri için hazırlanan diğer etkinliklerde doyasıya eğlendi. Etkinlikte ayrıca “Çekirdeksiz Domates” adlı pandomim gösterisi de kutlamaya renk kattı. Çok sayıda animatörün yer aldığı yeni yıl kutlamasında miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu. Etkinlikte konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay şunları söyledi: “Kartal Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok Öz; hepinizin yeni yılını kutluyor, başarılar diliyor ve yanaklarınızdan öpüyor. Ben de yeni yılın ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Etkinliğin ardından hazırlanmış olan hediyeler miniklere dağıtıldı.