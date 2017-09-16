Kartal’da market faresi 4’üncü soygununda yakalandı

Teslim olmamak için polise ateş etmeye çalışan ancak silahı ateş almayınca kaçmak isteyen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kartal’da Cemal T. adlı şüpheli, 4 Eylül 2017 günü saat 21.00 sıralarında bir markete girerek silahlı soygun yaptı. Şüpheli kasadaki bin TL nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Özellikle marketlerin kapanış saatlerinde soyguna çıkan şüpheli, 9 Eylül 2017 günü saat 21.10 sıralarında bir başka markete girdi ancak kasanın boş olması nedeniyle eli boş döndü. 10 Eylül 2017 günü saat 20.55’te bir markete daha giren şüpheli, 500 TL parayı gasp ederek kaçtı. Şüphelinin güvenliği düşük marketlere girdiği, akşam saatlerini tercih ettiği ve Kartal bölgesi civarında hırsızlık yaptığı tespitleri üzerine Kartal Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Şüphelinin girmesi muhtemel marketlerin çevresinde önlem alan ekipler, vatandaşlar tarafından Kartal Çavuşoğlu Mahallesi’nde yapılan bir soygun ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Soygun yaptıktan sonra yaya olarak kaçan silahlı soyguncu, kovalamacanın ardından yakalanmamak için silahını polis memurlarına doğrulttu. Silahın ateş almaması üzerine bir polis memuru ihtarlara uymayan şüphelinin üzerine atlayarak kıskıvrak yakaladı. Silahını vermemek için direnç gösteren şüpheli, gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Daha önceden tehdit ve yapma suçundan kaydı bulunan Cemal T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde yüzüne maske taktığı görülen soyguncunun tüm gasplarına bir elinde silahı, diğer elinde market poşetiyle gitmesi dikkat çekiyor. Bir görüntüde mesai saatinin bitmiş olması nedeniyle girişi kilitli olan kapıdan girmeye çalışan şüpheli, bir süre kapıyı zorladıktan sonra çıkış kapısına yöneliyor. Market çalışanı soyguncuyu fark ederek açık olan kapıyı kapatmaya çalışıyor ancak soyguncu silah zoruyla görevliye engel oluyor.