Kartal'da narkotik operasyonu: 30 adrese baskın

Kartal'da yapılan narkotik operasyonunda aralarında metruk binaların da bulunduğu 30 adrese baskın düzenlendi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik operasyonu düzenledi. Operasyona, narkotik timleri, özel harekat ekipleri, ve yunus timleri de destek verdi. Özel eğitimli köpeklerin de yar aldığı operasyonu polis helikopteri havadan destekledi. Operasyon kapsamında aralarında metruk binalarında olduğu 30 adreste arama yapıldı. Aramalar sonunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere polis ekiplerince el konuldu.

Operasyon kapsamında, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, şüpheli görülen şahıslara ise GBT kontrolü yapıldı. ayrıca kahvehanelere de girilerek aramalar yapıldı.