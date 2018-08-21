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21 Ağustos 2018 12:04

Kartal’da otomobil ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kartal sahil yolunda aşırı sürat yapan bir otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek ortarefüjdekiağaca çarptı.

Kartal’da otomobil ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

21 Ağustos 2018 12:04

Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun çalışmaları sonrası kurtarıldı.


Kaza, Kartal sahil yolunda meydana geldi. İddialaragöre, seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü aşırı sürat nedeniyle kontrolünü kaybederek, orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, araç da hurdaya döndü. Kazanın ardından hurdaya dönen aracın içerisinde bulunan 2 kişiden 1’i sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan Enes Cevizli’yi kurtarmak için çalışma başlattı.


Çalışmalar sürerken olay yerinde bulunan bir başka sürücü de aracın süratli olduğunu belirterek, ”Otomobilde çocuklarım vardı. ölümden döndük” dedi.


Devrilen ağaç ve otomobilin yerinden çıkan tekerleği aracın süratini gözler önüne serdi. Kazada sıkışan Cevizli,itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası çıkartılarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı diğer kişi de ayakta tedavi edildi.


Polis ekipleri kaza ile ilgli inceleme başlattı.




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