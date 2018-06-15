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15 Haziran 2018 04:55

Kartal’da otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kartal D-100 karayolunda ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Kartal’da otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

15 Haziran 2018 04:55

Kazada ölen, motosiklet sürücüsünün kardeşi, abisinin kaskına sarılarak ağladı.


Olay, 02.45 saatlerinde, Kartal D-100 karayolu Soğanlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre D-100 karayolunda henüz ismi belirlenemeyen 34 SB 9318 plakalı otomobil, Cihat Gerçik yönetiminde ki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Cihat Gerçik bariyerlere savrulurken, otomobil motosikleti 50 metre sürükledikten sonra durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


“Olay yerinde hayatını kaybetti”


Çarpmanın etkisi ile bariyerlere sert bir şekilde savrulan motosiklet sürücüsü Cihat Gerçik olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı.


Abisinin kaskına sarılarak ağladı.


Kaza sonrası, hayatını kaybettiği haberini alan Gerçik’in yakınları, olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirenlerden biri de Cihat Gerçik’in kardeşiydi. Hüzünlü kardeş, abisinin kaskına sarılarak dakikalarca ağladı.


“Yarış yapıyorlardı”


Olayı gören Hüseyin Şimşek motosiklet ve otomobilin yarış yaptığını belirterek, “Kaza, Göztepe Köprüsü’nden beri , araba ile motor silme geçiyorlardı. Hızlıca o onu solluyordu, o onu solluyordu. Büyük ihtimalle araba sindiremedi kendine, arkadaşa vurdu. Yani buraya kadar çok hızlı geliyorlardı. Bir nevi yarış gibi bir şey yapıyorlardı” dedi


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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